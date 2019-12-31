Yılbaşı akşamı TV'de neler var ?

“Çok Güzel Hareketler 2” özel bölümüyle yılbaşı ekranına renk katacak. Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray’ın konuk olduğu özel bölüm, ekran başındakilere keyifli bir akşam yaşatacak. “Bir Demet Tiyatro”nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah da 25 yıl sonra “Çok Güzel Hareketler 2”de seyirciyle buluşacak.

