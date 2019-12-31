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  3. 31 Aralık 2019 10:19

Yılbaşı akşamı TV'de neler var ?

2020 yılı için geri sayım başladı. Yılbaşını evde geçirecekler için kanalların yayın akışını sizin için derledik.

Yılbaşı akşamı TV'de neler var ?

İşte kanal kanal yılbaşı ekranı...

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Yılbaşı akşamı TV'de neler var ?

“Çok Güzel Hareketler 2” özel bölümüyle yılbaşı ekranına renk katacak. Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray’ın konuk olduğu özel bölüm, ekran başındakilere keyifli bir akşam yaşatacak. “Bir Demet Tiyatro”nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah da 25 yıl sonra “Çok Güzel Hareketler 2”de seyirciyle buluşacak.

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Yılbaşı akşamı TV'de neler var ?

Rüyada buluştular
Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak buluşuyor. Mükremin’in rüyasının ekrana geleceği bu bölüm, seyirciyi kahkahaya boğacak. Gecenin finalini Suzan Kardeş yapacak.

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Yılbaşı akşamı TV'de neler var ?

Yurtta eğlence
Gecenin “Erkek Yurdu” adlı ilk skecinde Oğuzhan Koç da rol aldı. Skeçte Koç, yılbaşı programı iptal olunca kuzeninin kaldığı yurdu ziyaret ediyor ve eğlence başlıyor.

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