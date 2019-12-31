Yılbaşı akşamı TV'de neler var ?
2020 yılı için geri sayım başladı. Yılbaşını evde geçirecekler için kanalların yayın akışını sizin için derledik.
“Çok Güzel Hareketler 2” özel bölümüyle yılbaşı ekranına renk katacak. Burcu Özberk, Çağlar Ertuğrul, Ümit Besen, Eypio, Gülben Ergen, Anadolu Ateşi, Suzan Kardeş, Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ersay Üner ve İsmail Altunsaray’ın konuk olduğu özel bölüm, ekran başındakilere keyifli bir akşam yaşatacak. “Bir Demet Tiyatro”nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah da 25 yıl sonra “Çok Güzel Hareketler 2”de seyirciyle buluşacak.
Rüyada buluştular
Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, yıllar sonra aynı sahnede Lütfiye, Mükremin ve Feriştah olarak buluşuyor. Mükremin’in rüyasının ekrana geleceği bu bölüm, seyirciyi kahkahaya boğacak. Gecenin finalini Suzan Kardeş yapacak.