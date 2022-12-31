Yılbaşı gecesi TV kanallarının yayın akışı belli oldu

FOX TV

20.00 Benden Ne Olur (Film)

22.30 Ata Demirer Gazinosu

Ata Demirer’in Gazinosu'nda, Ata Demirer hem stand-up yapıyor hem 'tek kişilik gazino’ oluyor! Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Seyircinin hasretle beklediği mizah dolu hikayeler de şarkı aralarında sahnede yerini alıyor