Yılbaşı gecesi TV kanallarının yayın akışı belli oldu
Televizyonda yılbaşı gecesine özel birbirinden eğlenceli programlar yer alacak. İşte 31 Aralık akşamı ekrana gelecek programlar...
Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşı akşamı televizyon kanallarında eğlenceli programlar yer alıyor. İşte 31 Aralık Cumartesi yılbaşı gecesi ekrana gelecek programlar...
ATV
20:00 - Kim Milyoner Olmak İster
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor.
FOX TV
20.00 Benden Ne Olur (Film)
22.30 Ata Demirer Gazinosu
Ata Demirer’in Gazinosu'nda, Ata Demirer hem stand-up yapıyor hem 'tek kişilik gazino’ oluyor! Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Seyircinin hasretle beklediği mizah dolu hikayeler de şarkı aralarında sahnede yerini alıyor
KANAL D
20.00 - Şarkılar Bizi Söyler
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konsepti yaşanacak.