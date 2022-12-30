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  4. Yılbaşında ''pijama, terlik, televizyon'' yapacaklar buraya! İşte 31 Aralık yayın akışı

Yılbaşında ''pijama, terlik, televizyon'' yapacaklar buraya! İşte 31 Aralık yayın akışı

Televizyonda yılbaşı gecesine özel birbirinden eğlenceli programlar yer alacak. İşte 31 Aralık akşamı ekrana gelecek programlar...

Yılbaşında ''pijama, terlik, televizyon'' yapacaklar buraya! İşte 31 Aralık yayın akışı - Resim: 1

Her sene olduğu gibi bu senede yılbaşı akşamı televizyon kanallarında eğlenceli programlar yer alıyor. İşte 31 Aralık Cumartesi yılbaşı gecesi ekrana gelecek programlar...

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Yılbaşında ''pijama, terlik, televizyon'' yapacaklar buraya! İşte 31 Aralık yayın akışı - Resim: 2

ATV

20:00 - Kim Milyoner Olmak İster

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor. 

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Yılbaşında ''pijama, terlik, televizyon'' yapacaklar buraya! İşte 31 Aralık yayın akışı - Resim: 3

FOX TV

20.00 Benden Ne Olur (Film)

22.30 Ata Demirer Gazinosu

Ata Demirer’in Gazinosu'nda, Ata Demirer hem stand-up yapıyor hem 'tek kişilik gazino’ oluyor! Başarılı komedyen, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa ve arabeske kadar geniş bir repertuara sahip. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik ediyor. Seyircinin hasretle beklediği mizah dolu hikayeler de şarkı aralarında sahnede yerini alıyor

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Yılbaşında ''pijama, terlik, televizyon'' yapacaklar buraya! İşte 31 Aralık yayın akışı - Resim: 4

KANAL D

20.00 - Şarkılar Bizi Söyler

Kanal D Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" konsepti yaşanacak.

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