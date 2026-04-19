Yıldız Asyalı'dan eşi hakkında şoke eden iddialar: ''Önce beni ardından da babamı darbetti!''
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, evliliğindeki şiddet sarmalının ailesine kadar uzandığını duyurdu. Daha önce vücudundaki morlukları paylaşarak EŞİ Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü söyleyen Yıldız Asyalı, boşanma aşamasındaki eşinin bu sefer de babası Ümit Asyalı’ya saldırdığını ve aileye ait aracı gasp ederek kaçtığını iddia etti.
Bir dönemin çocuk yıldızı, başarılı oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, geçtiğimiz yıl büyük umutlarla dünya evine girdiği Mustafa Semih Demirci ile olan ayrılık sürecinde korkunç iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Daha önce eşinden gördüğü fiziksel şiddeti sosyal medyada morluklarını göstererek kanıtlayan ve uzaklaştırma kararı çıkartan Asyalı, bu kez şiddetin babasına kadar ulaştığını öne sürdü.
Sosyal medya hesabı üzerinden adeta bir yardım çığlığı atan Yıldız Asyalı, boşanma aşamasında olduğu Mustafa Semih Demirci'nin babası Ümit Asyalı’ya saldırdığını iddia etti. Asyalı, paylaşımlarında şu sarsıcı ifadelere yer verdi: "Babam da eşim tarafından darbedildi. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs ailemize ait arabayı da çalarak uzaklaştı."
Ortaya çıkan ifadelere göre Asyalı, eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, psikolojik baskı yaptığını ve kendisine ait özel eşyaları da izinsiz şekilde aldığını iddia etmişti.