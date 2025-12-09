  1. Anasayfa
Yıldız Asyalı'dan şok paylaşım! 7 aylık eşinden şiddet gördüğünü açıkladı

Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, mayıs ayında nikah masasına oturduğu eşi tarafından darbedildiğini öne sürerek vücudundaki darp izlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Eyvah Babam, Hayat Bilgisi, Eyvah Kızım Büyüdü dizileriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, 7 ay önce dünyaevine girdiği eşi Mustafa Semih Demirci'den şiddet gördüğünü açıkladı. 

Asyalı, şiddete uğradığını gösteren fotoğraları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim paylaşımına ''Kocam tarafından darbedildim'' notunu ekldi.

Sosyal medyada Yıldız Asyalı'ya sevenlerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

Yıldız Asyalı, geçtiğimiz mayıs ayında iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlenmişti. 

