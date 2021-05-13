Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evleniyor mu ?
Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile Etiler'de objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden çift, evlilik planlarıyla ilgili soruları yanıtladı.
Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy ile Etiler'de objektiflere takıldı. Muhabirlerle sohbet eden çift, evlilik planlarıyla ilgili soruları yanıtladı.
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Etiler'de görüntülenen Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinden güzel oyuncu, evlilik planlarının pandemiden dolayı sarktığını ifade etti.
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'Kuruluş Osman' adlı dizide 'Malhun Hatun'a hayat veren Atiksoy, "Berk'e kalsa 'Hemen evlenelim' diyor ama ben düğün, dernek, kına gecesi çok istediğim için bekleme taraftarıyım" dedi.
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Sevgilisinin bu çıkışı üzerine konuşan Oktay, "Hemen bir nikah dairesine götürüp işi bitirmek istedim ama pek yanaşmadı" diyerek gülümsedi.
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