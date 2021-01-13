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  3. 13 Ocak 2021 12:50

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

Şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşayan Berk Oktay aşkını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

Oyuncu, bugün gittiği İzmir'de önce kendi ailesi daha sonra sevgilisinin ailesini ziyaret ederek, tanışmış oldu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

Sabah saatlerinde kendi ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Oktay, "Ana kucağı, Baba ocağı... Huzur" notunu düştü. Oyuncu, akşam saatlerinde sevgilisi Atiksoy'un annesi Yeşim Atasoy ve babası Kemal Atiksoy'un evine giderek, hem sohbet etti hem de tanışarak aileye girdi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

Bu anları Instagram'dan paylaşan oyuncu, "Anne-baba duası almaya devam" diye yazdı. Atiksoy da geçtiğimiz haftalarda Oktay'ın ailesiyle tanışmıştı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

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