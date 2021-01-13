Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan evlilik sinyali

Sabah saatlerinde kendi ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Oktay, "Ana kucağı, Baba ocağı... Huzur" notunu düştü. Oyuncu, akşam saatlerinde sevgilisi Atiksoy'un annesi Yeşim Atasoy ve babası Kemal Atiksoy'un evine giderek, hem sohbet etti hem de tanışarak aileye girdi.