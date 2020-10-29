Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a romantik kutlama

"BİRAZ YANMAMIZ GEREKTİ""Merhaba en Sevgili! Eve hoş geldin.. Biliyorum çok uzun sürdü. Yüzyıl gibi... Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz... Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken. Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin..