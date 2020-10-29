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  3. 29 Ekim 2020 14:28

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a romantik kutlama

Yıldız Çağrı Atiksoy, sevgilisi Berk Oktay'ın doğum günü için romantik bir paylaşımda bulundu.

Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a romantik kutlama

Eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan oyuncu Berk Oktay, aradığı aşkı birkaç ay önce meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'da buldu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a romantik kutlama

Bugün 38 yaşına basan Oktay'ın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir kareyle kutlayan Atiksoy, fotoğrafa bu romantik sözleri not düştü:

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a romantik kutlama

"BİRAZ YANMAMIZ GEREKTİ""Merhaba en Sevgili! Eve hoş geldin.. Biliyorum çok uzun sürdü. Yüzyıl gibi... Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz... Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken. Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin..

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a romantik kutlama

"SADECE SEVGİYİ GÖRÜYORUM"Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun ? 

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