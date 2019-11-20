Yıldız Kenter’in ismi sanatçıların köyünde yaşatılacak

Yıldız Kenter ismini yaşatabilmek için sanatçılar olarak yine Büyük Ustalar Çınarlığı'nda bir araya geldiklerini anlatan Taşdiken, "Ömrü tiyatroda ve tiyatro sahnesinde geçen, kent oyuncularının kuruluşunun 45.yılında yeniden 'Ben Anadolu'yu seyirciyle buluşturan Yıldız Kenter'i bugün de Anadolu bağrına basıyor. Yıldız Kenter, yüzlerce yıl burada büyük ustalar için inşa ettiğimiz vefa çınarlığında ismiyle yaşamaya devam edecek" dedi.