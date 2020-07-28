Yıldız Tilbe'den şaşırtan itiraf
Yıldız Tilbe, önceki akşamHarbiye'de konser verdi. Şarkıcı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin "Bu kadar güzel aşk şarkıları yapan bir kadın nasıl sever?" sorusunu Tilbe, "Artık sevemiyorum. Artık sevmeyeceğim değil, sevemiyorum. Akıllıca da, delice de sevemiyorum" şeklinde cevapladı
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluştu. 4 gün sürmesi planlanan Yıldız Tilbe Açıkhava konserleri, hayranlarının ilgisi üzerine 12 güne uzatıldı.
"BEYAZ YAPAMADILAR" Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tilbe, yeni imajı hakkında da konuştu. Şarkıcı, konuyla ilgili, "Beyaz olayım dedim. Beyaz yapamadılar. Sarı saçta kaldım" ifadelerini kullandı.
"BENDE DE HASTA OLMA PSİKOLOJİSİ VARDI" Bu kötü koronavirüs günlerinden sonra çalışmak bize ilaç gibi geldi. Evde otura otura hasta olmuştum. Sahne alacağım için çok mutluyum. Toplumda olduğu gibi bende de hasta olma psikolojisi vardı. Hiçbir şey çıkaramadım yeni şarkı olarak. Kimseyle görüşmedim, ellerimi hep yıkadım, maskemi hep taktım.