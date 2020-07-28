Yıldız Tilbe'den şaşırtan itiraf

"BENDE DE HASTA OLMA PSİKOLOJİSİ VARDI" Bu kötü koronavirüs günlerinden sonra çalışmak bize ilaç gibi geldi. Evde otura otura hasta olmuştum. Sahne alacağım için çok mutluyum. Toplumda olduğu gibi bende de hasta olma psikolojisi vardı. Hiçbir şey çıkaramadım yeni şarkı olarak. Kimseyle görüşmedim, ellerimi hep yıkadım, maskemi hep taktım.