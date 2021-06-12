Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Türkiye'nin en güzel kadın seslerinden birisi olan Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Takipçileri ile samimi bir diyalog kuran Tilbe, çoğu zaman açtığı canlı yayınlarda takipçileri ile sohbet edip, onlara şarkılar söylüyor. Son olarak çocukluk dönemlerine dair bir fotoğraf paylaşan Tilbe'yi görenler ünlü şarkıcının çocukluğunu erkek çocuğa benzetti.