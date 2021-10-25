Yıldız Tilbe: Güzele ne yakışmaz?

Sahneye kırmızı taşlı bir tulumla çıkan Tilbe, "Bu geceye sizin için özel hazırlandım. Baştan aşağıya kırmızı olmak istedim, çünkü kırmızı bana çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz" diyerek herkese tebessüm ettirdi.