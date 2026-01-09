Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı

Yıldız Tilbe, yaşadığı kazayı ve ardından yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Beni gören herkes çok güzel bir çocuk olduğumu söylermiş. Bir gün eve gelen bir misafir bunu söyleyince, küçük olduğum için gaz ocağında kaynayan çaydanlığı üzerime çekmişim. Vücudum yandı ve altı ay hastanede kaldım."