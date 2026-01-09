Yıldız Tilbe İbo Şov programındaki 2 katı para işaretinin nedenini ilk kez açıkladı
Kendine has üslubuyla yaptığı açıklamalar, unutulmaz şarkıları ve çılgın sahne şovlarıyla tanınan Yıldız Tilbe yılbaşı akşamı konuk olduğu İbo Şov programında yaptığı "2 kat para" işaretiyle ilgili olarak sessizliğini bozdu.
Türk müziğinin sevilen isimlerden olan Yıldız Tilbe, geçtiğimi günlerde sosyal medya hesabından yaptığı "Yanmış mıyım?" notlu paylaşımı nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan Tilbe, amacının bu olmadığını ve tamamen yanlış anlaşıldığını belirterek "vatan haini ilan edildim" demişti.
Yıldız Tilbe, bu sefer de katıldığı programda çocukken aylarca hastanede kaldığını ve sağ kulağını kaybetmesine yol açan kazayı anlattı.
Yıldız Tilbe, yaşadığı kazayı ve ardından yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Beni gören herkes çok güzel bir çocuk olduğumu söylermiş. Bir gün eve gelen bir misafir bunu söyleyince, küçük olduğum için gaz ocağında kaynayan çaydanlığı üzerime çekmişim. Vücudum yandı ve altı ay hastanede kaldım."
Sağ kulağının duymadığını açıklayan Yıldız Tilbe "Kardeşlerim ziyarete geldiğinde beni tanıyamamış. Doktorlar yaşayamayacağımı söylemiş ama hayatta kalmışım. Üzerime dökülen kaynar çaydan sonra sağ kulağımı kaybettim, sağ kulağım duymuyor." dedi.