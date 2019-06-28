Yıldız Tilbe, kızı ve torunlarıyla poz verdi

Yıldız Tilbe'nin 1984 yılında evlendiği Güngör Karahan'dan olan ve çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği kızı, Sezen Burçin'in fotoğrafına binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tilbe'nin bir kızının olduğunu yeni öğrendiğini söylerken bir kısmı da mutluluklarının bozulmaması için temennilerde bulundu.



