Yıldız Tilbe'nin konser kostümü yine olay oldu
Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava sahnesinde İstanbullu müzikseverlerle buluştu. Ünlü şarkıcı, zırhı andıran kıyafetiyle adından söz ettirdi.
Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen 'Harbiye Yıldızlar Geçidi' serisindeki 6'ncı konseri için önceki gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu sahnesindeydi.
55 yaşındaki sanatçı, yoğun ilgi gören konsere bir klasik olan 'Delikanlım' ile başladı. Seyirciler, konser boyunca Yıldız Tilbe şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.
Tilbe, sahneye zırhı andıran siyah ve yıldız işlemeli bir kıyafetle çıktı. Tarzı ile her zaman çok konuşulan Sanatçı, gladyatörlerin aksesuarlarına benzeyen eteğini sahneye çıkmadan önce kendisi tasarladı.
Yazdığı şarkılardan bahseden Tilbe, "Bazı zaman duygularımızı söyleyemesek bile hissetmek, kelimeleri yazmak da güzel. Şimdi size umutlu bir şarkı söylemek istiyorum ama bulamıyorum” dedi.
Yazdığı ayrılık şarkılarını söylemeye devam eden Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava'da üç saatlik performansıyla müzikseverleri kendine hayran bıraktı.