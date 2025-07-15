Yıldız Tilbe'nin makyajsız hali olay oldu
Kendine has üslubu yaptığı açıklamalar, unutulmaz şarkıları ve çılgın sahne şovlarıyla tanınan Yıldız Tilbe makyajsız haliyle olay oldu.
Unutulmaz şarkıları yaptığı açıklamalar ve çılgın dans şovlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yıldız Tilbe bu sefer de tatil pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
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Yıldır Tilbe, yaz tatilini geçirirken objektiflere makyajsız haliyle yansıdı.
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Onlarca hit şarkıyı müzik dünyasına kazandıran, duygusal şarkı sözleri ve güçlü yorumuyla gönüllere taht kuran Yıldız Tilbe, son olarak Bodrum'da rapçi Çakal ile verdiği pozla gündeme geldi.
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Güneşten bronzlaşmış cildi, başına bağladığı bandanası ve sade kıyafetiyle poz veren Tilbe'nin doğal hali sosyal medyada ilgi gördü.
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