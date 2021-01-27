Yıldız Tilbe'nin son hali olay oldu
Yıldız Tilbe, önceki gün bir Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Bu zamana kadar saçlarını kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi birçok farklı renge boyayan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saçlarını asker tıraşı modelinde kestirmişti. Ünlü şarkıcı yine saçlarıyla gündeme oturdu.
Yıldız Tilbe, önceki gün bir Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Bu zamana kadar saçlarını kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi birçok farklı renge boyayan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saçlarını asker tıraşı modelinde kestirmişti. Ünlü şarkıcı yine saçlarıyla gündeme oturdu.
Yakın arkadaşı ve menajeri Haluk Şentürk ile birlikte alışverişe çıkan Yıldız Tilbe'nin makyajsız oluşu, saçları ve kıyafet tercihi sevenlerini şaşırttı.
Her zaman olduğu gibi sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim." diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.