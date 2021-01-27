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  3. 27 Ocak 2021 15:37

Yıldız Tilbe'nin son hali olay oldu

Yıldız Tilbe, önceki gün bir Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Bu zamana kadar saçlarını kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi birçok farklı renge boyayan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saçlarını asker tıraşı modelinde kestirmişti. Ünlü şarkıcı yine saçlarıyla gündeme oturdu.

Yıldız Tilbe'nin son hali olay oldu

Yıldız Tilbe, önceki gün bir Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Bu zamana kadar saçlarını kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi birçok farklı renge boyayan Tilbe, geçtiğimiz haftalarda saçlarını asker tıraşı modelinde kestirmişti. Ünlü şarkıcı yine saçlarıyla gündeme oturdu.

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Yıldız Tilbe'nin son hali olay oldu

Yakın arkadaşı ve menajeri Haluk Şentürk ile birlikte alışverişe çıkan Yıldız Tilbe'nin makyajsız oluşu, saçları ve kıyafet tercihi sevenlerini şaşırttı.

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Yıldız Tilbe'nin son hali olay oldu

Her zaman olduğu gibi sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, "Bugün alışverişe geldik. Eksiklerim vardı onları tamamladım. Ama havanın bu kadar çok soğuk olacağını düşünmedim." diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.

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Yıldız Tilbe'nin son hali olay oldu

Tilbe'nin kısa saçları da dikkat çekti. Tilbe'nin sevenleri, "Seni böyle salmış vaziyette görmeyelim. Biraz kendine bak" diyerek sanatçıya seslendi.

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