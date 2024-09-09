Yılın aşk bombası: Yasemin Allen ile Kerem Bursin aşk mı yaşıyor ?

Allen konuyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama bir çoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki. Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı. Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen" ifadelerini kullandı.