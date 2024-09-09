Yılın aşk bombası: Yasemin Allen ile Kerem Bursin aşk mı yaşıyor ?
Güzel oyuncu Yasemin Kaya Allen, meslektaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
Yasemin Kay Allen, kısa bir süre önce eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti.
1 / 8
Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti.
2 / 8
Oyuncunun şu sıralar Kerem Bürsin ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı.
3 / 8
Allen konuyla ilgili Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar merhaba. Bir şey demeyecektim ama bir çoğunuz her okuduğuna inanıyor demek ki. Sevgili Kerem ile aramızda seviyeli bir arkadaşlık dışında herhangi bir şey asla söz konusu olmadı. Yorum yazarken kullandığımız dile ve seviyemize dikkat edelim, terbiyemizi takınmaya gayret edelim lütfen" ifadelerini kullandı.
4 / 8