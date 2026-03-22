Yılın düeti geldi; Sefo ve İrem Derici ''Senden Kalanlar'' dedi
Rap dünyasının parlayan yıldızı Sefo ve pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, "Senden Kalanlar" şarkısı için stüdyoya girdi. Prodüktörlüğünü Aerro'nun üstlendiği, söz ve müziği Sefo imzalı bu etkileyici parça, hem ritmi hem de klibiyle kısa sürede trendlere girdi.
Hit şarkılarıyla dijital platformların zirvesinden inmeyen Sefo ve Türk pop müziğinin enerjik ismi İrem Derici, müzikseverleri heyecanlandıran bir projeye imza attı. Yıllardır süregelen samimi dostluklarını profesyonel bir çalışmaya dönüştüren ikili, ilk düetleri olan **"Senden Kalanlar"**ı dinleyicilerin beğenisine sundu. Prodüktörlüğünü Aerro’nun üstlendiği parçanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yayın tarihinin her iki sanatçının da doğum gününe denk gelmesi oldu. Söz ve müziği bizzat Sefo tarafından kaleme alınan şarkı, iki farklı müzik tarzının kusursuz uyumunu ve sanatçıların güçlü vokallerini ön plana çıkarıyor.
Şarkının teması, birbirini çok seven ancak ne tam anlamıyla kavuşabilen ne de tamamen kopabilen iki insanın hikayesini anlatıyor. Bu melankolik ama ritmik hikaye, Ecem Gündoğdu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu kliple taçlandırıldı. Görsel estetiğiyle dikkat çeken klip, yayınlandığı ilk saatlerden itibaren sosyal medyada viral oldu.
İkilinin stüdyo sürecinden paylaştığı esprili ve gizemli kareler, haftalardır hayranları tarafından "yeni bir proje mi geliyor?" sorularıyla karşılanıyordu. Tüm dijital platformlarda yerini alan "Senden Kalanlar", şimdiden radyo ve mekanların en çok çalınanları arasına girmeye aday.