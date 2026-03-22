Yılın düeti geldi; Sefo ve İrem Derici ''Senden Kalanlar'' dedi

Hit şarkılarıyla dijital platformların zirvesinden inmeyen Sefo ve Türk pop müziğinin enerjik ismi İrem Derici, müzikseverleri heyecanlandıran bir projeye imza attı. Yıllardır süregelen samimi dostluklarını profesyonel bir çalışmaya dönüştüren ikili, ilk düetleri olan **"Senden Kalanlar"**ı dinleyicilerin beğenisine sundu. Prodüktörlüğünü Aerro’nun üstlendiği parçanın en dikkat çekici özelliklerinden biri, yayın tarihinin her iki sanatçının da doğum gününe denk gelmesi oldu. Söz ve müziği bizzat Sefo tarafından kaleme alınan şarkı, iki farklı müzik tarzının kusursuz uyumunu ve sanatçıların güçlü vokallerini ön plana çıkarıyor.