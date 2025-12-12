Yılın en tartışmalı evliliğinde ayrılık çanları: Boşanıyorlar!
Ağustos ayında nikah masasına oturan ve aralarındaki tam 42 yaş farkı olan Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil çiftinin boşanmaya karar verdikleri öne sürüldü.
Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile İstanbul’da sade bir nikâh töreniyle evlenmişyi.
Nikâhın ertesi sabahı ise Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak, izleyicilerden takı niyetine para toplaması çok konuşulmuştu.
"Çok mutluyum. Sonunda oluyor" diyerek düğünde yerinde duramayan Gülseren Ceylan geçtiğimiz ay kocasının eski eşi hakkındaki sözleri yüzünden evi terk etmişti.
Krizi hızlıca çözen ikilinin şimdilerde boşanma kararı aldığı öne sürüldü.
