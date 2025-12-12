  1. Anasayfa
  4. Yılın en tartışmalı evliliğinde ayrılık çanları: Boşanıyorlar!

Ağustos ayında nikah masasına oturan ve aralarındaki tam 42 yaş farkı olan Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil çiftinin boşanmaya karar verdikleri öne sürüldü.

Yılın en tartışmalı evliliğinde ayrılık çanları: Boşanıyorlar! - Resim: 1

Şovmen Mehmet Ali Erbil (68), Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile İstanbul’da sade bir nikâh töreniyle evlenmişyi.

1 / 15
Yılın en tartışmalı evliliğinde ayrılık çanları: Boşanıyorlar! - Resim: 2

Nikâhın ertesi sabahı ise Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın açarak, izleyicilerden takı niyetine para toplaması çok konuşulmuştu.

2 / 15
Yılın en tartışmalı evliliğinde ayrılık çanları: Boşanıyorlar! - Resim: 3

"Çok mutluyum. Sonunda oluyor" diyerek düğünde yerinde duramayan Gülseren Ceylan geçtiğimiz ay kocasının eski eşi hakkındaki sözleri yüzünden evi terk etmişti. 

3 / 15
Yılın en tartışmalı evliliğinde ayrılık çanları: Boşanıyorlar! - Resim: 4

Krizi hızlıca çözen ikilinin şimdilerde boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

4 / 15