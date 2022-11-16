Yıllar ona yaramış! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'in son hali şaşırttı
Bir döneme damgasını vuran Kınalı Kar dizisinde Nazar karakterini canlandıran Özlem Conker'in son hali ''Yıllara meydan okuyor'' dedirtti.
2002-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kınalı Kar dizisi, dönemin sevilen dizilerinden biri olmuştu. Başrolünde Emrah ve Özlem Conker'in yer aldığı Kınalı Kar dizisi reyting rekorları kırmıştı. Kınalı Kar oyuncularının son halleri merak konusu oldu.
Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Özlem Conker, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 49 yaşındaki Özlem Conker'in son halini görenler ise ''Yıllara meydan okuyor'' demekten kendini alamıyor.
1996 yılında Metin Özülkü'nün Seninle Olmak Var Ya klibinde oynayan Özlem Coner, 1 yıl sonra Beyaz Savaş dizisinde rol aldı.
Bizim Ev ve Aynalı Tahir gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Özlem Conker, Kınalı Kar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.