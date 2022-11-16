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  4. Yıllar ona yaramış! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'in son hali şaşırttı

Yıllar ona yaramış! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'in son hali şaşırttı

Bir döneme damgasını vuran Kınalı Kar dizisinde Nazar karakterini canlandıran Özlem Conker'in son hali ''Yıllara meydan okuyor'' dedirtti.

Yıllar ona yaramış! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'in son hali şaşırttı - Resim: 1

2002-2004 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kınalı Kar dizisi, dönemin sevilen dizilerinden biri olmuştu. Başrolünde Emrah ve Özlem Conker'in yer aldığı Kınalı Kar dizisi reyting rekorları kırmıştı. Kınalı Kar oyuncularının son halleri merak konusu oldu. 

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Yıllar ona yaramış! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'in son hali şaşırttı - Resim: 2

Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Özlem Conker, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 49 yaşındaki Özlem Conker'in son halini görenler ise ''Yıllara meydan okuyor'' demekten kendini alamıyor. 

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Yıllar ona yaramış! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'in son hali şaşırttı - Resim: 3

1996 yılında Metin Özülkü'nün Seninle Olmak Var Ya klibinde oynayan Özlem Coner, 1 yıl sonra Beyaz Savaş dizisinde rol aldı.

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Yıllar ona yaramış! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'in son hali şaşırttı - Resim: 4

Bizim Ev ve Aynalı Tahir gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Özlem Conker, Kınalı Kar dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

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