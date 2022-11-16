Yıllar ona yaramış! Kınalı Kar'ın Nazar'ı Özlem Conker'in son hali şaşırttı

Son olarak Payitaht Abdülhamit dizisinde izleyici karşısına çıkan oyuncu Özlem Conker, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 49 yaşındaki Özlem Conker'in son halini görenler ise ''Yıllara meydan okuyor'' demekten kendini alamıyor.