Yıllar sonra gelen ''Rocky'' itirafı !
Dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone, fikir babası olduğu ve senaryosunu yazdığı, milyon dolarlık Rocky filmleri üzerinde hiçbir telif hakkına sahip olmadığını açıkladı.
2000'li yılların unutulmayan aksiyon filmi Rocky'nin başrol oyuncusu Sylvester Stallone, fikir babası olduğu ve senaryosunu yazdığı, milyon dolarlık Rocky filmleri üzerinde hiçbir şekilde telif hakkına sahip olmadığını açıkladı. Usta oyuncu aynı zamanda gelecek filminin müjdesini de sevenlerine duyurdu.
"HER HARF BANA AİT"
Variety dergisine uzun bir röportaj veren 73 yaşındaki aktör Sylvester Stallone, efsane film hakkında "Her kelime, her harf, her yazım ve imla hatası benimdi. Şoke edici bir gerçek ama bana 'Paranı aldın ya, neden şikayet ediyorsun?' denildi. Çok sinirlendim" dedi.
YENİ ROCKY FİLMİ GELİYOR
Sylvester Stallone, aynı zamanda röportajı sırasında yeni bir Rocky filminin çekileceğine dair müjde de verdi. Ünlü oyuncu, kendisinin yazıp yönetmesinin planlandığı film için Rocky serisinin yapımcı şirketi olan MGM ve Stallone ile beraber ortak yapımcılardan olan Irwin Winkler'ın 'sabırsızlandığını' belirtti.
GÖÇMENLİK KONUSUNA DEĞİNECEK
Stallone'un Variety dergisine verdiği röportajda anlattığına göre film, ABD'ye kız kardeşini görmeye geldikten sonra ülkeden çıkamayan sinirli bir genç ile Rocky Balboa'nın tanışmasını konu edecek. Rocky Balboa'nın bu genç ile ülkenin güney sınırına doğru bir yolculuk gerçekleştirmesini anlatacak film böylece son yıllarda ABD'nin ana gündem maddelerinden biri olan göçmenlik konusuna değinecek.