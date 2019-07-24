Yıllar sonra gelen ''Rocky'' itirafı !

"HER HARF BANA AİT"

Variety dergisine uzun bir röportaj veren 73 yaşındaki aktör Sylvester Stallone, efsane film hakkında "Her kelime, her harf, her yazım ve imla hatası benimdi. Şoke edici bir gerçek ama bana 'Paranı aldın ya, neden şikayet ediyorsun?' denildi. Çok sinirlendim" dedi.