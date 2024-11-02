Yıllar sonra setlere dönene Sinem Kobal'ı gören tanıyamadı
Uzun yıllar önce yayınlanan Selena dizisiyla hayatımıza giren güzel oyuncu Sinem Kobal, Her Şeyin Başı Merkür adlı film için setlere geri dönerken yüzündeki değişim herkesi şaşkına çevirdi.
2016 yılında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2 kız annesi olan güzel oyuncu Sinem Kobal uzun süredir ara verdiği setlere geri dönme kararı almıştı.
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Yıllardır setlerden uzak kalan ve tüm vaktini ailesine ayırarak sadece eşi ve kızlarıyla zaman geçiren Sinem Kobal şimdilerde Her Şeyin Başı Merkür adlı filmdeki rolüne hazırlanıyor.
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Sinem Kobal filmde başrolü Alp Navruz ile paylaşmaya hazırlanırken sosyal medyadadan yayınladığı pozları magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Sinem Kobal'ın paylaştığı bu poz takipçilerine "Biri Sinem olduğunu söylemeseydi asla tanımazdım" dedirtti...
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