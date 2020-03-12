Yıllar sonra tesettüre giren ünlü isimden olay açıklama

Babasının ölüm tarihine de değinen İrem Betil, yıllar önce yaşanan bu ani ölümle ilgili şu tanımı yapıyor. “Babamın öyle bir sağlık sorunu yoktu. Ama nurlar içinde olsun, nurlar içinde vefat etti… 11.11.2011’de vefat etti.



