Yıllar sonra tesettüre giren ünlü isimden olay açıklama
Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in oyuncu kızı İrem Betil, tesettüre girme kararının yanı sıra, merhum babası İstemi Betil’i kaybettikten sonra yaşadığı acıyı ve duygularını ilk kez anlattı.
"Böyle bir efsanenin kızı olmak muhteşem bir duygu" diyen İrem Betül, babasını kaybettiği anı şu sözlerle anlattı:
“Yalova’daki evimizdeydik biz… Bayram tatili için… Sabah kalktım, kahvaltı hazırlayacağız, dedim ki, babam rahat rahat uyusun, O’nu uyandırmayayım dedim. Rahatsız etmeyeyim dedim… Meğerse babam ölmüş! Kalp krizi geçirmiş gece yatağında… Ve biz babaya aşık iki kızız (kardeşi Senem Betil’den söz ediyor.) diyor ve o anları anlatırken sözcükler boğazında düğümleniyor.
Babasının ölüm tarihine de değinen İrem Betil, yıllar önce yaşanan bu ani ölümle ilgili şu tanımı yapıyor. “Babamın öyle bir sağlık sorunu yoktu. Ama nurlar içinde olsun, nurlar içinde vefat etti… 11.11.2011’de vefat etti.