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  3. 12 Mart 2020 19:40

Yıllar sonra tesettüre giren ünlü isimden olay açıklama

Kurtlar Vadisi'nin Laz Ziya'sı İstemi Betil'in oyuncu kızı İrem Betil, tesettüre girme kararının yanı sıra, merhum babası İstemi Betil’i kaybettikten sonra yaşadığı acıyı ve duygularını ilk kez anlattı.

Yıllar sonra tesettüre giren ünlü isimden olay açıklama

"Böyle bir efsanenin kızı olmak muhteşem bir duygu" diyen İrem Betül, babasını kaybettiği anı şu sözlerle anlattı:

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Yıllar sonra tesettüre giren ünlü isimden olay açıklama

“Yalova’daki evimizdeydik biz… Bayram tatili için… Sabah kalktım, kahvaltı hazırlayacağız, dedim ki, babam rahat rahat uyusun, O’nu uyandırmayayım dedim. Rahatsız etmeyeyim dedim… Meğerse babam ölmüş! Kalp krizi geçirmiş gece yatağında… Ve biz babaya aşık iki kızız (kardeşi Senem Betil’den söz ediyor.) diyor ve o anları anlatırken sözcükler boğazında düğümleniyor.

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Yıllar sonra tesettüre giren ünlü isimden olay açıklama

Babasının ölüm tarihine de değinen İrem Betil, yıllar önce yaşanan bu ani ölümle ilgili şu tanımı yapıyor. “Babamın öyle bir sağlık sorunu yoktu. Ama nurlar içinde olsun, nurlar içinde vefat etti… 11.11.2011’de vefat etti.

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Yıllar sonra tesettüre giren ünlü isimden olay açıklama

Tarihe bakar mısın? Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece… Dünyanın dört bir yanından hayranlar… Biz bu acıyı dualar ve hayranlarının sevgisi sayesinde aştık.

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