Yılların yaşlandıramadığı güzel Charlize Theron'un gençlik ve güzellik sırrı ortaya çıktı
Artık 50'sine merdiven dayasa da güzelliğiyle hala genç meslektaşlarını kıskandıran oyuncu Charlize Theron, güzellik ve gençlik sırrını ilk kez açıkladı.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Charlize Theron 49 yaşında olmasına rağmen hala güzelliğiyle tüm bakışları üzerinde toplamayı başaran isimlerden.
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Fit vücuduyla ve güzelliğiyle nefes kesen Theron'un güzelliğinin sırrı ortaya çıktı.
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Dünyaca ünlü oyuncu, çoğu insanın rutin haline getirdiği her gün duş alma fikrine karşı çıkıyor.
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Theron, her gün duş almanın cildi kurutabileceğine ve saçların daha hızlı ve fazla yağlanmasına sebebiyet verebileceğine inanıyor. Theron, "Bir hafta boyunca duş almıyorum ve bu benim için sorun değil" dedi.
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