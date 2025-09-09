Yılların yaşlandıramadığı güzel oyuncu uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor
Bir süre önce tam 17 kilo birden verip bambaşka bir görünüme kavuşsa da hızla verdiği kiloları geri alan Nurgül Yeşilçay uzun süredir ara verdiği ekranlara geri dönüyor.
Son olarak Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği 'Alanur Yıldız' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sıkı bir diyetle 30 günde 17 kilo birden vermişti...
Ancak fazla kilolarından kurtulup genç mankenleri kıskandıran bir görünüme kavuşan Nurgül Yeşilçay "30 günde 17 kilo verilmez. 2 yılda 15 kilo... Hatta ilk aylar hiç veremeyip vazgeçmek istiyorsun vazgeçmezsen vermeye başlıyorsun" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Nurgül Yeşilçay diyetin peşini bırakınca verdiği kiloları tekrar almıştı. Fazla kilolarının geri dönmesinin ardından yeniden diyetine sıkı sıkıya sarılan Nurgül Yeşilçay kısa sürede yeniden fit görüntüsüne geri dönmüştü.
Nurgül Yeşilçay'ın fazla kilolarıyla olan savaşının ardından hayranlarına müjdeli bir haberi duyurdu.