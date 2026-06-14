Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin ikilisinden sürpriz buluşma

A Milli Futbol Takımımızın 24 yıllık hasretin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkması, tüm Türkiye'de olduğu gibi sanat dünyasında da büyük bir heyecan yarattı. D Grubu'ndaki ilk sınavını Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya'ya karşı veren ay-yıldızlı ekibimizi desteklemek için tribündeki yerini alan isimler arasında ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, eski eşi oyuncu Belçim Bilgin ve oğulları Rodin Nazım Erdoğan da vardı.