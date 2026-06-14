Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin ikilisinden sürpriz buluşma
2018 yılında boşanan Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takımımızı desteklemek üzere oğulları Rodin ile Kanada'nın Vancouver şehrinde bir araya geldi.
A Milli Futbol Takımımızın 24 yıllık hasretin ardından 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkması, tüm Türkiye'de olduğu gibi sanat dünyasında da büyük bir heyecan yarattı. D Grubu'ndaki ilk sınavını Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya'ya karşı veren ay-yıldızlı ekibimizi desteklemek için tribündeki yerini alan isimler arasında ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan, eski eşi oyuncu Belçim Bilgin ve oğulları Rodin Nazım Erdoğan da vardı.
2018 yılında yollarını ayırmalarına rağmen çocukları için sık sık bir araya gelen Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin, bu kez 2010 doğumlu oğulları Rodin ile birlikte milli gururu yaşamak üzere Kanada'da buluştu.
Yılmaz Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesabından peş peşe yayınladığı Vancouver kareleri, takipçilerinden kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Ünlü sanatçının paylaşımına hayranları tarafından "Ayağın uğurlu gelsin", "Harika kareler" ve "Süpersiniz" şeklinde binlerce olumlu yorum yapıldı.