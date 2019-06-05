Belçim Bilgin aşkını ilan etti !

YouTube'da yayınlanan 'Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler' programına konuk olan oyuncu Belçin Bilgin, eski eşiyle 2004'teki ilk buluşmasını "Paris'teydik. Çok heyecanlıydım. Gören olur mu diye endişeliydik. Ailem bile bilmiyordu. El ele tutuştuk. Benim elim ne kadar terlediyse artık, yüzümden bile terler aktı. Ter dolu bir buluşma oldu." sözleriyle anlatmıştı.



