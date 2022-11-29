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  4. Yılmaz Morgül'den olay yaratan Hande Erçel itirafı: Onunla evlenmek isterdim

Yılmaz Morgül'den olay yaratan Hande Erçel itirafı: Onunla evlenmek isterdim

Yılmaz Morgül, bugün katıldığı canlı yayında Hande Erçel'le ilgili olay yaratan itiraflarda bulundu.

Yılmaz Morgül'den olay yaratan Hande Erçel itirafı: Onunla evlenmek isterdim - Resim: 1

Renkli kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren Yılmaz Morgül, TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu.

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Yılmaz Morgül'den olay yaratan Hande Erçel itirafı: Onunla evlenmek isterdim - Resim: 2

Magazin haberiyle ilgili yorum yapan Morgül, konu Hande Erçel'e gelince adeta canlı yayında kendinden geçti.

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Yılmaz Morgül'den olay yaratan Hande Erçel itirafı: Onunla evlenmek isterdim - Resim: 3

Hande Erçel'e karşı özel bir ilgisinin olduğundan bahseden Yılmaz Morgül, "1997 yılında şöhret olduğumda Hande Erçel dünyada olsaydı onunla kesin evlenmek isterdim. Bana 'evet' desin ya da demesin...

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Yılmaz Morgül'den olay yaratan Hande Erçel itirafı: Onunla evlenmek isterdim - Resim: 4

Ben onu evlenilecek kız olarak görüyorum. Bir aile kızı olarak görüyorum. Güzellik ve yetenek olarak onunla karşılaştırılanları hiçbir şekilde kabul etmiyorum.

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