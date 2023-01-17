Yine rahat durmadı: Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı
Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat ayna karşısındaki sütyenli pozunu paylaştı.
Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, pozlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
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Cüretkar pozlarıyla bakana bir daha baktıran Ebru Polat, şimdi de göğüs dekolteli solaryum pozunu paylaştı.
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Polat, iddialı paylaşımına ''Çok beyazlamışım yahu biraz bronzlaşalım'' notunu düştü.
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Ebru polat, geçtiğimiz günlerde ''Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'' diyerek boxerli pozlarını da paylaşmıştı.
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