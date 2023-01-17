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Yine rahat durmadı: Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı

Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat ayna karşısındaki sütyenli pozunu paylaştı.

Yine rahat durmadı: Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı - Resim: 1

Cüretkar paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, pozlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

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Yine rahat durmadı: Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı - Resim: 2

Cüretkar pozlarıyla bakana bir daha baktıran Ebru Polat, şimdi de göğüs dekolteli solaryum pozunu paylaştı.

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Yine rahat durmadı: Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı - Resim: 3

Polat, iddialı paylaşımına ''Çok beyazlamışım yahu biraz bronzlaşalım'' notunu düştü.

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Yine rahat durmadı: Ebru Polat sütyenli pozunu paylaştı - Resim: 4

Ebru polat, geçtiğimiz günlerde ''Beyler size ait olan tek şeyi kaptım'' diyerek boxerli pozlarını da paylaşmıştı.

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