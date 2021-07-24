Yine Seren Serengil yine olay! Denizin ortasında hakaret yağdırdı
Yaşadığı polemiklerle magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil, bu kez deniz ortasında kavga etti. Serengil, Göcek'te demirli teknesinin yanına yanaşan Maria Maksymenko'ya hakaretler yağdırdı.
Dumping sendromu ile mücadele eden ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, stresli günler geçiriyor.
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Sürekli girdiği polemiklerle adından söz ettiren sunucu, tatil için gittiği Göcek'te de boş durmadı.
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Sevgilisi Mustafa Tohma ile tatile çıkan 50 yaşındaki sunucu, çarşamba günü adeta denizi birbirine kattı.
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Bedri Rahmi Koyu'nda demirlediği teknesinde dinlenen Serengil, yanlarına yanaşan başka bir teknenin kendilerine çarptığını iddia edip, "İçip içip insanların teknesine çarpmak. Üstüne kahkaha atmak, laf atmak. Allah'tan usturmacalar vardı da bu görgüsüzler kafayı bulup tekneyi mahvetmediler. Ben de onları" dedi.
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