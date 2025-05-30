Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan acı haber...
Bundan yaklaşık 3 yıl önce meme kanserini yenen, ardından 2 yıl önce de beynindeki tümör nedeniyle yeniden ameliyat olan güzel şarkıcı Şimal bu yıl üçüncü kez kanser teşhisi konularak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği açıklandı.
2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, uzun süreli bir tedavi süreci sonunda hastalığı yendiğini açıklamıştı. Ancak 2024 yılında yapılan rutin bir kontrolde, beyninde tümör tespit edilmesiyle ikinci bir mücadeleye başlamıştı.
1 / 6
8 saatlik operasyonun ardından, tedaviye başlayan ünlü şarkıcı kısa süre sonra hastalığı metastaz yapınca yeniden tedaviye başladı.
2 / 6
Ünlü şarkıcı saçlarını kazıttı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim yaşadığı tecrübeden bahsetti.
3 / 6
Ancak bir süre sonra ünlü şarkıcının üçüncü kez kansere yakalandığı öğrenildi.
4 / 6