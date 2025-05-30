Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi...

Şimal paylaşımında, "Biz iki kafadar yine yeni bir maceradayız. Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla. Saçlarım dökülmüş kaşım kirpiğim dökülmüş hiçbirinin gram önemi yok. Yenileri daha sağlıklı geliyor aramızda kalsın" ifadelerine yer verdi.