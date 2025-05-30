Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi...
Bundan yaklaşık 3 yıl önce meme kanserini yenen, ardından 2 yıl önce de beynindeki tümör nedeniyle yeniden ameliyat olan güzel şarkıcı Şimal bu yıl üçüncü kez kanser teşhisi konularak tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcıdan bir kötü haber daha geldi.
2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan Şimal, uzun süreli bir tedavi süreci sonunda hastalığı yendiğini açıklamıştı. Ancak 2024 yılında yapılan rutin bir kontrolde, beyninde tümör tespit edilmesiyle ikinci bir mücadele başladı.
8 saatlik operasyonun ardından, tedaviye başlayan ünlü şarkıcı kısa süre sonra hastalığı metastaz yapınca yeniden tedaviye başladı.
Ünlü şarkıcı saçlarını kazıttı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim yaşadığı tecrübeden bahsetti.
Şimal paylaşımında, "Biz iki kafadar yine yeni bir maceradayız. Eee kolay değil 4 senedir kanserle mücadele ediyoruz. Aslına bakarsanız en güçlü duruşumuz bu son metastaz da oldu diyebilirim. Her evresinde bir şey öğretti. Artık bizi üzmesine izin vermiyor aksine biz dalga geçiyoruz onunla. Saçlarım dökülmüş kaşım kirpiğim dökülmüş hiçbirinin gram önemi yok. Yenileri daha sağlıklı geliyor aramızda kalsın" ifadelerine yer verdi.