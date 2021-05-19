Yoğun bakımdan çıkan Burak Sergen'den ilk fotoğraf
Koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'den haftalar sonra ilk fotoğraf geldi.
Bir ay önce koronavirüse yakalanan ve solunum sıkıntısından dolayı yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, normal odaya alındı.
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Burak Sergen, bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu, yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edildi.
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İLK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Tedavisi yoğun bakımda devam eden oyuncu önceki gün normal odaya alındı. Sergen, nişanlısı Nihan Ünsal ile 37 gün sonra hastane odasında çektirdiği ilk fotoğrafını paylaştı.
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SOLUNUM SIKINTISI ÇEKİYOR
Hürriyet'in haberine göre, sağlık durumu hakkında da konuşan Sergen, "Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey" dedi.
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