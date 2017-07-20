Yolda şınav çekiyordu... Tur otobüsünün camlarını kırdı

Akli dengesi bozuk olduğu tahmin edilen şahsın kırmızı ışıklara yaklaşırken yolun ortasında şınav çektiğini belirten otobüs şoförü Halil Fatih Hanay, “Çarpmamak için kornaya bastığımda yolun kenarına giderken bir taraftan da elindeki sopayı otobüsün arkasına vurmaya başladı. Işıklara doğru yaklaştığımda arkamdan koşarak geldiğini gördüm. Yanıma gelip solumdaki kelebek camına sopayı vurmaya başladı. Cam kırılırken elimi yüzüme kalkan yaparak kırılan camdan zarar görmedim. Bu sırada kavşakta bulunan polisler durumu görüp şahsa müdahalede bulundu. Polislere de zorluk çıkardı. Polis arkadaşlar kelepçeleyip polis aracına koyarak götürdüler. Neye uğradığımızı anlayamadık. Allah’tan otobüste bulunan turistlere bir şey olmadı” diye konuştu.