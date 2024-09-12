Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yonca Evcimik tercih ettiği iddialı sahne kıyafetiyle alay konusu oldu. Ünlü şarkıcının tepkilere yanıtı ise kahkaha attırdı.
Sahne kombini sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı Yonca Evcimik eleştirileri ti'ye aldı.
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Evcimik'in tercih ettiği kombin, sosyal medya kullanıcıları tarafından "bebek bezine" benzetildi.
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"Çocuk bezi reklamı sanki", "Şort giyseydin keşke", "Yaş alan insanların vücutlarına uygun giyinmeleri daha hoş bence", "Altı bezliymiş gibi duruyor", "Altında bez mi bağlı", "Bu nedir böyle. Yonca Evcimik'in şarkılarını dizlemeyi çok seviyorum ama kıyafet olmamış" gibi binlerce yorum yapıldı.
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Evcimik ise yapılan eleştirileri "Bile bile giydim. Bebek bezi reklamı bekliyorum" diyerek ti'ye aldı.
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