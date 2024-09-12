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  4. Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı

Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yonca Evcimik tercih ettiği iddialı sahne kıyafetiyle alay konusu oldu. Ünlü şarkıcının tepkilere yanıtı ise kahkaha attırdı.

Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı - Resim: 1

Sahne kombini sosyal medyada çok konuşulan şarkıcı Yonca Evcimik eleştirileri ti'ye aldı.

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Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı - Resim: 2

Evcimik'in tercih ettiği kombin, sosyal medya kullanıcıları tarafından "bebek bezine" benzetildi.

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Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı - Resim: 3

"Çocuk bezi reklamı sanki", "Şort giyseydin keşke", "Yaş alan insanların vücutlarına uygun giyinmeleri daha hoş bence", "Altı bezliymiş gibi duruyor", "Altında bez mi bağlı", "Bu nedir böyle. Yonca Evcimik'in şarkılarını dizlemeyi çok seviyorum ama kıyafet olmamış" gibi binlerce yorum yapıldı.

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Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı - Resim: 4

Evcimik ise yapılan eleştirileri "Bile bile giydim. Bebek bezi reklamı bekliyorum" diyerek ti'ye aldı.

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