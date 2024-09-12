Yonca Evcimik cesur sahne kıyafetiyle alay konusu olunca, espriyi patlattı

"Çocuk bezi reklamı sanki", "Şort giyseydin keşke", "Yaş alan insanların vücutlarına uygun giyinmeleri daha hoş bence", "Altı bezliymiş gibi duruyor", "Altında bez mi bağlı", "Bu nedir böyle. Yonca Evcimik'in şarkılarını dizlemeyi çok seviyorum ama kıyafet olmamış" gibi binlerce yorum yapıldı.