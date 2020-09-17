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  3. 17 Eylül 2020 09:12

Yonca Evcimik bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!

Ünlü sanatçı Yonca Evcimik, 57 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Evcimik, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

Yonca Evcimik bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!

Türk pop müzik tarihine hem şarkılarıyla hem danslarıyla damgasını vuran Yonca Evcimik, 57 yaşına bastı.

Sosyal medya hesabından yeni yaşına özel bikinili pozlarını paylaşan sanatçının fit ve enerjik hali hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

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Yonca Evcimik bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!

Evcimik, doğum günü notu da yazdı: “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım.”

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Yonca Evcimik bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!

Sanatçının takipçileri ise “Sen misin 57? Bizce daha 17’sin. Nice daha güzel yıllara” yorumları yazarak Evcimik’e övgüler yağdırdı.

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Yonca Evcimik bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!

Posta'nın haberine göre; Evcimik, gençlik sırrını 10 maddede özetledi:

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