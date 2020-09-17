Yonca Evcimik bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!
Ünlü sanatçı Yonca Evcimik, 57 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşan Evcimik, kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.
Türk pop müzik tarihine hem şarkılarıyla hem danslarıyla damgasını vuran Yonca Evcimik, 57 yaşına bastı.
Sosyal medya hesabından yeni yaşına özel bikinili pozlarını paylaşan sanatçının fit ve enerjik hali hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.
Evcimik, doğum günü notu da yazdı: “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım.”
Sanatçının takipçileri ise “Sen misin 57? Bizce daha 17’sin. Nice daha güzel yıllara” yorumları yazarak Evcimik’e övgüler yağdırdı.