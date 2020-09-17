Yonca Evcimik bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı!

Evcimik, doğum günü notu da yazdı: “Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırım.”

