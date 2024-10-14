Yonca Evcimik'ten ''61 yaşımda olduğuma kim inanır'' pozları
Türk pop müziğinin efsanelerinden 61 yaşındaki Yonca Evcimik, cesur konser kostümüyle olay oldu.
Türk pop müziğinin efsane ismi Yonca Evcimik, ilerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkartan görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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Ceketin altına yüksek bel külot giyen Yonca Evcimik sosyal medyanın diline düştü. Yonca Evcimik'i görenler "Giyinmeyi unutmuş", "Ceketin altına don giymiş", "Ne tarz ama bu ünlülerde yaşlandıkça tuhaflaşıyor" yorumlarında bulundu.
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Yonca Evcimik sevenler ise bu tarzı çok beğenirken "Halen zımba gibi", "Helal olsun", "Bu yaşta bu fizik helal" yorumlarında bulundu.
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