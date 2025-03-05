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Yönetmeni veda etmişti, Kızılcık Şerbeti için karar verildi

Show TV'nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin akibeti belli oldu. Yönetmeninin kadrosundan ayrıldığı dizinin final yapıp yapmayacağı konusunda kesin açıklama geldi.

Kaynak: birsenaltuntas.com
Yönetmeni veda etmişti, Kızılcık Şerbeti için karar verildi - Resim: 1

Show TV ekranlarında yayınlanan Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin erken final yapacağı öne sürülmüştü.

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Yönetmeni veda etmişti, Kızılcık Şerbeti için karar verildi - Resim: 2

Her bölümündeki olaylı sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizide son olarak beklenmedik bir veda yaşanmış ve dizinin yönetmeni projeden ayrılmıştı.

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Yönetmeni veda etmişti, Kızılcık Şerbeti için karar verildi - Resim: 3

Yaşanan bu ayrılık sonrası herkesin 'final yapacak' dediği fenomen dizi için karar verildi.

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Yönetmeni veda etmişti, Kızılcık Şerbeti için karar verildi - Resim: 4

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son 3 yıldır en çok konuşulan dizilerin başında gelen Kızılcık Şerbeti’nin yeni bir değişiklik olmazsa 4. sezonunda çekileceği öğrenildi.

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