Yönetmeni veda etmişti, Kızılcık Şerbeti için karar verildi
Show TV'nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin akibeti belli oldu. Yönetmeninin kadrosundan ayrıldığı dizinin final yapıp yapmayacağı konusunda kesin açıklama geldi.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Show TV ekranlarında yayınlanan Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin erken final yapacağı öne sürülmüştü.
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Her bölümündeki olaylı sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizide son olarak beklenmedik bir veda yaşanmış ve dizinin yönetmeni projeden ayrılmıştı.
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Yaşanan bu ayrılık sonrası herkesin 'final yapacak' dediği fenomen dizi için karar verildi.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son 3 yıldır en çok konuşulan dizilerin başında gelen Kızılcık Şerbeti’nin yeni bir değişiklik olmazsa 4. sezonunda çekileceği öğrenildi.
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