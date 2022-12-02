Youtube 2022'nin en iyi şarkılarını açıkladı

YOUTUBE EN POPÜLER ŞARKILARI NASIL SEÇİYOR?

YouTube, 2022'nin şarkılarını açıkladı. Yılın şarkıları, resmi müzik videosunun izlenmesi, şarkı sözü videoları ve şarkıyla ilgili kullanıcıların oluşturduğu içerik sayılarının çokluğuyla ölçülüyor.

YouTube'un en popğler şarkılar listesi, 1 Ocak 2022'den 15 Kasım 2022'ye kadar olan dönemi kapsıyor.