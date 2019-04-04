YouTube fenomenlerinin ünlü olmadan önceki halleri

JEFFREE STAR



Yabancı magazinle ilgileniyor ve henüz Jeffree Star ile tanışmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Kardashian ailesinin sırlarını bir bir ortaya çıkarmasının dışında Jeffree aslında makyaj ve kozmetik üzerine ABD'nin en meşhur isimlerinden biri.

12 yaşında annesinin makyaj malzemeleriyle oynarken tutkusunu keşfeden yıldız lise yıllarında okula giderken yaptığı ilginç makyajlarla odak notkası oldu. 2007 yılında YouTube serüvenine başlayan Jeffree Star'ın kendine ait makyaj ve kozmetik markası var. Tabii 14 milyon YouTube abonesi olduğunun da altını çizmeden geçemeyeceğiz.