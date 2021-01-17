YouTuber Enes Batur'dan skandal paylaşım
YouTube'da paylaştığı videolarla tanınan Enes Batur, Twitter hesabından tepki çeken bir açıklamaya imza attı. Acun Ilıcalı’nın yeni açtığı dijital platform için kadın erkek ilişkilerini anlatan bir programa da başlayan Enes Batur, yaptığı benzetmeyle büyük tepki topladı.
Ünlü YouTuber Enes Batur, Twitter hesabından, "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi..." mesajını paylaştı. Batur'un bu paylaşımı tepki topladı.
Koronavirüse yakalandıktan sonra karantinadan kaçan ve emniyet birimleri tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur'dan bir skandal daha geldi.
Batur, önceki akşam sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile tepki çekti. Batur, "Sarışınlar varken esmerlere bakanlar... Evinde Ferrari varken dışarıdaki Tofaş'a bakmak gibi..." ifadelerini kullandı. Ünlü YouTuber bu açıklamasıyla büyük tepki topladı.