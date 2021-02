YouTuber Nisa Ölmez: Görürsem mahvedeceğim!

Direkt dışlıyor musunuz? Evet, çünkü artık biliyorlar Nisa'nın takipçisi isen awm yok amw var. Onun çıkışı da şöyle olmuştu: Ben bayağı eski bir oyun yayınımda awm diyeceğime amw dedim ve bu insanların dikkatini çekti, aynı şekilde benim de hoşuma giden bir şey oldu ve özelleştirdim. Bu şekilde kaldı böyle kullanıyoruz artık. Senin gibi oyun yayını yapan kişilerden kimleri takip ediyorsun? Kimleri seviyorsun? Mobil oyunlar üzerinden Can abi zaten E-sporcu o da ve hakkını veriyor, tablet oyuncusu. Onun dışında Solkay var, ilk dönemlerden beri tanıyorum. Onlar da şu an Dubai'de. Tebrik ediyorum buradan da onları çünkü tırnakları ile kazıyarak başardılar. Coffin var, onun oyunculuğunu çok beğeniyordum ama onu on yıl banladılar. Neden? Ne yaptı da on yıl yedi? Bilmiyorum hiç araştırmadım ama onu seviyordum. Jiroskop'u Türkiye'ye getiren ilk youtuber o idi. Şu an ne yaptığını bilmiyorum ama yok çünkü izleyemiyorum. Hoşlanmadığın birileri var mı? Muhakkak vardır. Elbet kıyıda köşede vardır birileri.