YouTuber Nisa Ölmez: Görürsem mahvedeceğim!
Bi'Başka Youtube kanalının Sal Gitsin programında Melisa Berkalp'in konuğu olan Nisa Ölmez, iddialı açıklamalarda bulundu.
Bi'Başka Youtube kanalının Sal Gitsin programında Melisa Berkalp'in konuğu olan Nisa Ölmez, iddialı açıklamalarda bulundu. Nisa Ölmez, neyi izlemeyi kaldıramazsın? sorusuna yanıt olarak " Hayvanlara karşı yapılan zulüm ve işkence! Asla dayanamıyorum ve kafayı yiyorum. Sen kendi ihtiyacını karşılayamayan, konuşamayan bir canlıya böyle bir şey yapamazsın. Görürsem mahvedeceğim! Gerçekten çok kötü bir durumdayız, hayvanların dili olmak gerekiyor şu zamanda." cevabını verdi. İşte Nisa Ölmez röportajının tüm detayları...
Hoşgeldin Nisa Neler yapıyorsun? Sabaha kadar uyanık kalıp video yetiştirmeye çalışıyorum, yayınlar başladı yayınlar ile ilgileniyorum. Evet şu yayın olaylarını bize biraz anlatır mısın? Ban yedin, hile yapıyor dediler sana. İnanamadım bu duruma. Pubg hesabım banlandı, bir günlük ban yedim bir de, bir haftalık ya da on yıllık bir süreçte ban veriliyor normalde ve ben bir günlük yedim. Kademe banıydı. 16 saat boyunca aralıksız kastım rankım gitti çünkü sezon sıfırlandı ama pes etmedim, hesabımın banı açıldı ve şimdi puan kasıyorum efsane geri dönüyor! Senin bu duruma çok moralin bozulmuştu. Ben ağladım. Sabaha kadar ağladım. Yayında ağlamadın ama sanırım? Ben insanların gözünün önünde ağlamıyorum ama içten içe emeklerim boşa gitti diye üzüldüm. Şu an geri toparlamak için ekstra emek sarfediyorum diyorsun o zaman. Daha sağlam döndüm.
ANNEM DE E-SPORCU
Nisa senin annen de E-Spor ile ilgileniyormuş galiba doğru mu? Evet doğru annem de E-Sporcu. Nasıl oldu senden mi etkilendi? Annem normalde pubg'den hiç anlamıyor, hala anlamıyor! Ben oynarken hep bakıyordu ben de anlatıyordum sonra anne gel sana da oynatayım artık zamanı geldi dedim Ben ilk sezonundan beri pubg oyuncusuyum, annem de yıllardır beni dinledi ama hiç kendi istemedi. Başladık oynamaya; annem hava bakıyor, takım arkadaşı olduğum halde benden korkuyor, karşımda biri var diye bağırıyor. Aslında bayağı ciddiye alıyor. Aslında hiçbir şey bilmiyor! Mermilerin sınırsız olduğunu falan düşünüyor öğretmeye çalışıyoruz umarım en kısa zamanda öğrenecek. Bu Amw detayını öğrettin mi peki ona? Amw detayını bilmeyen yok zaten. Bizim bir ailemiz var "nöh" ailesi, eğer amw 'ye awm derler ise o bizden değildir! Bizim kitlemiz bu ismi özelleştirdi.
Direkt dışlıyor musunuz? Evet, çünkü artık biliyorlar Nisa'nın takipçisi isen awm yok amw var. Onun çıkışı da şöyle olmuştu: Ben bayağı eski bir oyun yayınımda awm diyeceğime amw dedim ve bu insanların dikkatini çekti, aynı şekilde benim de hoşuma giden bir şey oldu ve özelleştirdim. Bu şekilde kaldı böyle kullanıyoruz artık. Senin gibi oyun yayını yapan kişilerden kimleri takip ediyorsun? Kimleri seviyorsun? Mobil oyunlar üzerinden Can abi zaten E-sporcu o da ve hakkını veriyor, tablet oyuncusu. Onun dışında Solkay var, ilk dönemlerden beri tanıyorum. Onlar da şu an Dubai'de. Tebrik ediyorum buradan da onları çünkü tırnakları ile kazıyarak başardılar. Coffin var, onun oyunculuğunu çok beğeniyordum ama onu on yıl banladılar. Neden? Ne yaptı da on yıl yedi? Bilmiyorum hiç araştırmadım ama onu seviyordum. Jiroskop'u Türkiye'ye getiren ilk youtuber o idi. Şu an ne yaptığını bilmiyorum ama yok çünkü izleyemiyorum. Hoşlanmadığın birileri var mı? Muhakkak vardır. Elbet kıyıda köşede vardır birileri.