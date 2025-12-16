Yumurta işine giren ünlü şarkıcıdan sürpriz karar

Sabah, "Eskişehir'deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz" demişti.