''Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü''

Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül, sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiçbir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.