''Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü''
KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan müzisyen ve oyuncu Yunus Bülbül, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur hakkında olay olacak sözlere imza attı.
KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan müzisyen ve oyuncu Yunus Bülbül, Müslüm Gürses ve Muhterem Nur hakkında olay olacak sözlere imza attı.
Program sırasında sunucunun Yunus Bülbül'e 'Gürses-Nur aşkı' üzerine soru sorması üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur" ifadelerini kullandı.
SUNUCUDAN UYARI GECİKMEDİ
Progam sunucusu Fahriye Özay, Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi: Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım
Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül, sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiçbir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.