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  3. 28 Ağustos 2018 10:32

Yurdal Sert'e İvana Sert'i unutturan güzel

İvane Sert'in eski eşi Yurdal Sert, manken sevgilisi ile Bodrum tatiline devam ediyor.

Yurdal Sert'e İvana Sert'i unutturan güzel

Modacı İvana Sert'in eski eşi Yurdal Sert, 2015'ten bu yana aşk yaşadığı Rus manken Tatiana Tereschuk ile Bodrum'da tatiline devam ediyor.

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Yurdal Sert'e İvana Sert'i unutturan güzel

Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre Yurdal Sert, dün öğlen saatlerinde kendisinin kullandığı teknesini Türkbükü’ndeki Mavi Otel’in iskelesine yanaştırarak, oğlu Ateş ve misafirlerini aldı.

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Yurdal Sert'e İvana Sert'i unutturan güzel

Misafirlerini tekneye yanaştırırken teknesine su ikmali de yapan 57 yaşındaki iş adamı, oğlunun gözü önünde sevgilisi Tatiana Tereschuk'u dudağından öperek 'hoşgeldin' dedi.

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Yurdal Sert'e İvana Sert'i unutturan güzel

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