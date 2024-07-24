Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti el öpmeye gitti
Bir dönem Trabzonspor’da oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, kısa süre önce evlendiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a gitti.
Fransa’nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren ve henüz bir takımla anlaşmayan milli yıldız Yusuf Yazıcı, eşi Melisa Aslı Pamuk’u da alıp Trabzon Çaykara’da bulunan baba evine gitti.
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El öpmeye giden ünlü çift, Trabzon’un turizm merkezlerinden olan Uzungöl’ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirdi.
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Yazıcı ailesiyle de bir çok fotoğraf çekilen ve bu anları sosyal medyalarında paylaşan çiftin oldukça mutlu olduğu görüldü.
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Yazıcı paylaştığı fotoğraflara "En kıymetlilerim!" notunu düştü.
İkili geçtiğimiz mayıs ayında dünyaevine girmişti.
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