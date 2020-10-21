''Yüzde 11 Türk çıktım'' diyen ünlü şarkıcı yeni imajıyla şaşırttı

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı Halsey, haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklamıştı. Macar asıllı yıldız, geçtiğimiz günlerde de Twitter hesabından, "Herkes sakin olsun lütfen" mesajını yayınlamış ve çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Türkiye tatiliyle gündemde olan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.