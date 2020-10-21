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  3. 21 Ekim 2020 09:56

''Yüzde 11 Türk çıktım'' diyen ünlü şarkıcı yeni imajıyla şaşırttı

Yüzde 11 oranında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklayan Macar asıllı Amerikalı şarkıcı Halsey, yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.

''Yüzde 11 Türk çıktım'' diyen ünlü şarkıcı yeni imajıyla şaşırttı

Ünlü şarkıcı Halsey, yeni imajını Instagram hesabından paylaşıp, "Tam bere havası" notunu düştü. Saçlarını kazıtan 26 yaşındaki Halsey, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

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''Yüzde 11 Türk çıktım'' diyen ünlü şarkıcı yeni imajıyla şaşırttı

Bir videosunu yayınlayan Halsey, "Bunu yaptım" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kazanmış saçlarını özlediği için böyle bir değişiklik yaptığını ifade etti.

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''Yüzde 11 Türk çıktım'' diyen ünlü şarkıcı yeni imajıyla şaşırttı

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı Halsey, haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklamıştı. Macar asıllı yıldız, geçtiğimiz günlerde de Twitter hesabından, "Herkes sakin olsun lütfen" mesajını yayınlamış ve çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Türkiye tatiliyle gündemde olan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.

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''Yüzde 11 Türk çıktım'' diyen ünlü şarkıcı yeni imajıyla şaşırttı

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM"
Halsey, daha önce de Türkçe klavyesini paylaşarak "Türkçe öğreniyorum!" şeklinde tweet atmıştı.

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