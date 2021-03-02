Yüzlerce K-Pop şarkısı yayından kaldırıldı

Uluslararası dijital platformlar, kültürel diplomasi ürünü olarak kullanılan dizi- müzik sektörü ve bunların dağıtım kanalları açısından bir hayli zengin olan Güney Kore'ye yeni yeni giriş yapıyor. Ülkede 1 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan Spotify ile yerel yapım şirketi Kakao M arasındaki anlaşmazlık sonucu IU, Monsta X, Epik High, Seventeen, Nu'est, Mamamoo, Zico, Block B, CNBlue, Younha, Apink, Lovelyz, Jannabi gibi sanatçıların parçalarının da bulunduğu yüzlerce şarkı platformdan kaldırıldı.