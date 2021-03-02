Yüzlerce K-Pop şarkısı yayından kaldırıldı
Güney Kore'de henüz 1 ayını dolduran müzik dinleme platformu Spotify ile ülkedeki en büyük rakibi Kakao M arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yüzlerce K-Pop şarkısına erişilemiyor. Taraflardan birbiriyle çelişen açıklamalar gelirken dinleyiciler duruma isyan etti.
Uluslararası dijital platformlar, kültürel diplomasi ürünü olarak kullanılan dizi- müzik sektörü ve bunların dağıtım kanalları açısından bir hayli zengin olan Güney Kore'ye yeni yeni giriş yapıyor. Ülkede 1 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan Spotify ile yerel yapım şirketi Kakao M arasındaki anlaşmazlık sonucu IU, Monsta X, Epik High, Seventeen, Nu'est, Mamamoo, Zico, Block B, CNBlue, Younha, Apink, Lovelyz, Jannabi gibi sanatçıların parçalarının da bulunduğu yüzlerce şarkı platformdan kaldırıldı.
Spotify, K-Pop dinleyicilerini çileden çıkaran bu durumun lisans sözleşmesinin sona ermesinden kaynaklandığını ama geçici olmasını umduklarını açıkladı; Kore müzik piyasasının gelişmesine katkı için Kakao M gibi yerel lisans sahipleriyle çalışmaya bağlılıklarını teyit etti.
Her gün 60 bin şarkının yüklendiği Spotify'ın ülkedeki en büyük rakibi olan ve aylık 8.81 milyon aktif kullanıcısı bulunan Melon'un da sahibi olan Kakao M ise karşı tarafın anlaşmayı yenilemek istemediğini duyurdu:
"Üzerindeki görüşmeler hala devam eden yerel anlaşmadan bağımsız olarak, lisansımızın 28 Şubat'ta sona erdiğine dair bir uyarı aldık ve küresel çaptaki anlaşmamızın uzatılmasını talep ettik. Spotify'ın yerel ve küresel anlaşmaları aynı anda götürme politikasından dolayı küresel anlaşmamız uzatılmadı."