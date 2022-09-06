Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri rekorla geldi
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi, ilk gününde dünya genelinde 25 milyon izleyiciye ulaşarak Amazon Prime Video'nun en iyi açılış yapan dizisi oldu.
Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi ‘Güç Yüzükleri’, yayın hayatına rekorla başladı.
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Diziyi Amazon’un hizmet verdiği 240 ülke ve bölgede ilk 24 saat içinde 25 milyon kişi izledi.
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‘Güç Yüzükleri’ böylece Prime Video tarihinin en büyük açılışını yaptı.
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‘Game of Thrones’ dizisinin uzantısı olarak ekrana gelen ‘House of the Dragon’ ise ABD’de HBO Max dahil 10 milyon izleyici ile açılış yapmıştı.
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